Juventus-Inter, La Stampa: "Scambio di ruoli"

"Scambio di ruoli". Questo il titolo che La Stampa dedica alla gara odierna tra Juventus e Inter. Dopo nove stagioni il derby d'Italia si rovescia: la Juve contro l'Inter scudettata cerca punti per sperare nella Champions. Alla vigilia i due allenatori non si sono risparmiati: da una parte Pirlo in conferenza ha affermato che 'brucia vedere i nerazzurri campioni allo Stadium', mentre dall'altra Antonio Conte elogia i suoi dicendo che è stato 'straordinario aver mangiato loro 39 punti in due anni'.