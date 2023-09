Juventus, l'agente di Vlahovic è a Torino. Tuttosport: "Parte il piano rinnovo"

La Juventus è pronta ad accelerare le operazioni per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Come riferisce oggi Tuttosport, infatti, l’agente del numero 9 juventino, Darko Ristic, è stato avvistato in questi giorni a Torino. L'attaccante serbo al momento percepisce 9 milioni più bonus a stagione, ma nella prossima vedrà salire il suo ingaggio a 10 per lievitare poi a 12 nell’ultimo anno di contratto in scadenza nel 2026: l'idea della dirigenza sarebbe di prolungare l'accordo fino al 2027 o al 2028.