Juventus, Locatelli in arrivo. Corriere dello Sport: "Intesa da 35 milioni"

Locatelli-Juve, ci siamo quasi. Secondo il Corriere dello Sport, le parti si sono significativamente avvicinate anche se non in maniera definitiva. C'è l'intesa sul prezzo, 35 milioni, ma non ancora sulla formula e in particolare l'obbligo di riscatto. Per la Juve quest'ultimo deve essere condizionato alla conquista della qualificazione in Champions, il Sassuolo invece lo vuole garantito in partenza. Appuntamento a subito dopo Ferragosto, per chiudere il discorso.