Juventus, oltre a Koopmeiners alla lista dei più seguiti si aggiunge anche Amrabat

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato della Juventus e come già noto la priorità è un restyling del centrocampo. A marzo sono tante le idee sul tavolo e ogni giorno spunta qualche nuova opzione. Se il pallino della Juve resta Teun Koopmeiners, fresco di doppietta a Szczesny, in questo momento sono diversi i nomi nella lista di Giuntoli. Tra di essi c'è anche un “vecchio” pallino di Giuntoli: Sofyan Amrabat.

L’ex Verona inizia ad avere nostalgia dell’Italia e i Red Devils, in una fase di grandi cambiamenti, non sembrano intenzionati a riscattare il giocatore nonostante i milioni spesi per il prestito. Salvo cambi di programma, Amrabat a fine giugno è destinato a rientrare a Firenze, ma non per restarci. Il contratto con la Fiorentina scade nel 2025 e un addio potrebbe convenire a tutti. La Juve, dopo i ragionamenti dello scorso agosto, tiene le antenne dritte.