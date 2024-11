Juventus, si sogna il colpo David: Giuntoli prova a battere la concorrenza della Premier

Nella recente sfida di campionato contro il Lille, la Juventus ha potuto osservare da vicino Jonathan David. L'attaccante, autore fin qui di 15 reti in 21 gare stagionali, ha colpito non solo per il killer instinct d'area di rigore ma anche per le giocate e per i movimenti: un mix di qualità che lo confermano in cima alla lista dei desideri bianconeri.

Come è ben noto il contratto con i francesi è in scadenza nel giugno del 2025, dunque può diventare nel giro di qualche mese uno dei free agents più appetibili sul mercato. E, da febbraio, può persino firmare un accordo con una nuova squadra (le pretendenti di certo non gli mancano). Secondo quanto riporta Tuttosport la Juve dovrà rinunciare al colpo per gennaio, ma che per la prossima estate ha intenzione di tornare con forza sul calciatore.

L'Inghilterra avrebbe appeal e budget per assecondare le sue richieste, ben più alte con un contratto scaduto e senza una controparte per il cartellino, ma la Juve ha buone sensazioni e un po' di carte da giocare. Almeno due, quelle nel mazzo di Cristiano Giuntoli. La prima riguarda Timothy Weah, grande amico del centravanti e primo sponsor dell'arrivo del canadese a Torino. La seconda è stata palesata al Pierre Mauroy: questa Juventus ha mentalità europea e David avrà apprezzato quanto visto da vicino.