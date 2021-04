Juventus su Gosens. Tuttosport: "Da Romero a Perin, quanti intrecci con l'Atalanta"

Tuttosport nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Juventus al suo interno con al mercato della Juventus, con i bianconeri che continuano a pensare a Robin Gosens (obiettivo di mercato anche dell'Atletico Madrid) con i bergamaschi pronti a discutere per non meno di 40 milioni. L'idea è quella di farlo diventare il dopo Alex Sandro, ma anche Romero può diventare una pedina importante anche se è in prestito biennale ai nerazzurri per due milioni con bonus che scattano al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi ed un diritto di riscatto a 16 milioni. Un altro jolly è Mattia Perin, in prestito al Genoa, ma che conosce molto bene Gasperini e che potrebbe approdare a Bergamo.