Non solo City e Juventus: Simeone pensa a Gosens dell'Atalanta per l'Atletico

Difesa a quattro o difesa a tre? L'Atletico Madrid è cambiato in questa stagione con Diego Simeone che ha adattato spesso lo schema all'avversario. Non più l'integralismo del suo classico 4-4-2 asserragliato che ha dipinto un vero e proprio stile, quello del Cholismo, ma una tattica più malleabile e duttile. Ed è anche per questo che i Colchoneros sono alla ricerca di un esterno sinistro per l'estate e nel valzer delle chiamate, dei contatti, delle informazioni richieste, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, c'è anche il nome di Robin Gosens.

Non solo Atletico Come raccontato negli scorsi giorni, anche il Manchester City ha bussato alla porta della Dea per avere informazioni sul nazionale tedesco. Ora diventato presenza fissa nei convocati di Joachim Low, c'è la consapevolezza che il prezzo è destinato a salire. La Juventus sta iniziando a prendere informazioni ma in casa ha Alex Sandro e comprare prima di cedere non è pratica saggia con casse traballanti. I Citizens potrebbero far spazio con la cessione di Oleksandr Zinchenko, l'Atletico gioca a quattro con un centrale adattato come Mario Hermoso mentre coi tre, nel ruolo si sono espressi in molti. Renan Lodi, teoricamente padrone della fascia, non è riuscito però a conquistare fino in fondo Simeone. Che ora cerca un uomo per la sua nuova idea tattica.