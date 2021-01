Juventus, tegola De Ligt. Tuttosport: "Può tornare contro il Napoli in Supercoppa"

vedi letture

Juventus, tegola De Ligt, è positivo al Covid. "Può tornare contro il Napoli in Supercoppa" scrive Tuttosport in edicola oggi. La Juve ha prontamente informato la ASL di Torino: il giocatore sta bene e si trova in isolamento. Il giocatore resterà fuori per 10 giorni, alla fine dei quali basterà la negatività al tampone per tornare in campo. Calendario alla mano, l'olandese salterà Sassuolo, Genoa (Coppa Italia) e Inter e potrebbe rientrare in Supercoppa contro il Napoli il 20 gennaio. La positività di De Ligt non desta preoccupazione tanto è vero che Roberto Testi, direttore del Dipartimento di prevenzione della ASL torinese ha ribadito che "non c'è alcun focolaio". La Juve era in bolla e continuerà ad essere in bolla. E non c'è bisogno di interventi della ASL perché il fatto che De Ligt sia stato contagiato nella stessa settimana di Alex Sandro e Cuadrado non aggrava la situazione.