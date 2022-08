Juventus, tutto fermo per Depay. Repubblica Torino: “Ha chiesto una pausa di riflessione”

La Repubblica (edizione Torino) scrive che è tutto fermo per Memphis Depay, il quale ha offerte anche da Tottenham e Galatasaray e ha chiesto una pausa di riflessione. Così come Adrien Rabiot al Manchester United: il francese è squalificato per la prima di campionato (vale per la A come per la Premier), per cui neanche gli inglesi hanno necessità di stringere i tempi.