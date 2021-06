Juventus, tutto su Locatelli. Tuttosport: "Bonus o contropartite, le strade per portarlo a Torino"

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus. I bianconeri sono in costante contatto con il Sassuolo e proveranno ad arrivare alla fumata bianca prossima settimana con l'ottimismo segnalato in crescita. Il centrocampista ha in testa la Vecchia Signora da più di un anno ed ha rifiutato tutti i club che hanno per ora manifestato interesse. La trattativa sembrerebbe dover andare in porto, ma Cherubini e Carnevali stanno valutando quale sia la strada migliore per arrivare al traguardo con gli emiliani che vogliono incassare 40 milioni di euro. La Juventus tenterà l'affondo con un prestito biennale, obbligo di riscatto e bonus, ma anche l'idea di sacrificare qualche giovane come Dragusin resta viva: potrebbe rientrare nell'affare in aggiunta a 30 milioni. Previsti bonus legati al rendimento del romeno in Emilia per compensare quella che al momento è la distanza sulla valutazione del difensore.