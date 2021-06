Kajo Jorge è un affare. Tuttosport: "Derby Juve-Milan, il Santos apre alla cessione"

L'edizione odierna di Tuttosport rivela l'obiettivo di mercato di Juventus e Milan. Si tratta di Kaio Jorge, talento diciannovenne in forza ai brasiliani del Santos, considerato uno dei più promettenti sul panorama calcistico. Jorge va in scadenza di contratto il 31 dicembre e la squadra brasiliana pur di non perderlo a zero, si accontenterebbe di una decina di milioni. La Juve ci punterebbe come vice Morata, se dovesse restare Ronaldo, mentre il Milan lo affiancherebbe a Ibrahimovic e Giroud, vicino ai rossoneri, per costruire una squadra col giusto mix di giovani promettenti ed esperti. Il Napoli, che in precedenza aveva sondato il talento del Santos, si è defilato.