Keita a La Gazzetta dello Sport: "Non mi accontento mai, voglio portare la Samp in alto"

L'attaccante della Sampdoria Keita Balde ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Non mi accontento mai, voglio portare la Samp in alto". Il giocatore ha parlato del suo rendimento: "Sono sincero. Devo e voglio fare di più. Non mi accontento mai, anche se voi dite che ora faccio gol e sto bene. Sono qui per migliorarmi ogni giorno, poi faremo i conti a fine stagione. Ora mi interessa solo portare la Sampdoria in alto". Nonostante tutto, il bilancio è positivo: Considerando la positività e un infortunio, sì. Le difficoltà servono anche per migliorarsi e per tirare fuori il carattere. Io sono molto forte mentalmente: perciò sapevo che nel momento in cui avessi avuto la possibilità di scendere in campo nelle migliori condizioni, avrei dato una mano alla squadra per crescere. Sempre". Quindi può aiutare anche il mister, che vorrebbe alzare l’asticella sopra la quota salvezza dei quaranta punti? Questo il pensiero di Keita: "Assolutamente sì. Se la società ci crede e Ranieri lo dice, a me può solo far piacere. Mi gratifica questa responsabilità, e poi ho sempre avuto pressioni addosso, sin da quando ero bambino. Loro mi vedono tutti i giorni e se si aspettano questo da me, io sono pronto".