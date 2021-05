L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Ricarica Inter"

"Ricarica Inter". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Ecco i soldi, Zhang va avanti. C'è il finanziamento (275 milioni) di Oaktree. Prossimo passo l'incontro con Conte. Il fondo USA ha già quote di Caen e Swansea. Intanto contro l'Udinese accesso consentito a 1.000 persone a San Siro. Poi un dirigibile e la squadra in festa su una delle torri. Parla Oriali: "Le notti insonni alla Pinetina, l'intesa con Antonio".

Milan - C'è spazio anche per i rossoneri nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Il ruggito di Leao. Così Pioli prepara la zampata Champions". Domenica a Bergamo contro l'Atalanta il tecnico punterà tutto sull'attaccante ex Lille che è chiamato ad una grande prestazione per riscattare il rendimento deludente delle ultime partite.

Juventus - I bianconeri trovano spazio nel taglio laterale della prima pagina del giornale con questo titolo: "Pirlo tenta la rimonta: lunedì palla al club. Il Monza chiama Buffon". Il tecnico dopo il successo in Coppa Italia spera nella conferma. Intanto Galliani prova a sondare il terreno per il portiere, ma è fuori dai playoff: anno prossimo sarà ancora in Serie B.

Rodrigo De Paul - "Mezza Europa mi vuole, A compresa". Queste le parole del fantasista argentino che il quotidiano riporta nel taglio laterale della prima pagina. Il centrocampista dell'Udinese quest'anno ha realizzato 9 gol e fornito 10 assist: numeri da capogiro che lo rendono appetibile per chiunque, tra cui molti top club.