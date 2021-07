L'apertura de Il Mattino: "Derby napoletano: Mertens contro Insigne. Assente Hazard"

vedi letture

L'edizione odierna de Il Mattino si concentra, in taglio centrale, sulla partita degli azzurri di questa sera a Monaco contro il Belgio, valevole per i quarti di finale di Euro2020. La sfida vede di fronte le due stelle del Napoli, Mertens che giocherà al fianco di Lukaku, e Insigne nel tridente azzurro, affiancato da Immobile e Chiesa. I Diavoli Rossi dovranno fare a meno di Hazard che non ha recuperato dall'infortunio e non prenderà parte alla gara.