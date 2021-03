L'apertura de L'Equipe dopo la sconfitta del PSG con il Nantes: "Per il Lille è un regalo"

"Per il Lille è un regalo". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe dopo la sconfitta casalinga del PSG per 2-1 contro il Nantes. Brutto risultato contro la penultima della Ligue 1, gli uomini di Pochettino hanno perso un'enorme occasione per riprendere il comando al Lille, che allunga addirittura il distacco grazie al pareggio ottenuto a Monaco.