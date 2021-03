L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Ibra ricarica il Milan"

vedi letture

"Ibra ricarica il Milan". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. I rossoneri vincono 3-2 a Firenze e si portano a -6 da Conte. Gol e pali: Zlatan non molla. Lo svedese a fine partita è sicuro: "Ora voglio il titolo. Rinnovo? Maldini preme...". A segno anche Brahim Diaz e Calhanoglu.

Juventus - C'è spazio per i bianconeri nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Pirlo nei guai". Crollo casalingo: addio sogni scudetto. Impresa Benevento, a rischio pure la qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico, difeso dal club, accusa la squadra. A decidere l'incontro un gol da parte di Adolfo Gaich.

Roma-Napoli - Anche per il posticipo di Serie A c'è spazio nel taglio laterale della prima pagina del giornale con questo titolo: "Mertens 100 reti in A: gli azzurri spaccano i giallorossi nell'eurospareggio. E l'Atalanta è terza". All'Olimpico per la squadra di Fonseca altra sconfitta con una big. E Gasperini non smette di vincere.

Inter - "Tensione Nazionali". Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio laterale della prima pagina ai nerazzurri. L'ATS dà il via libera, ma il club non ci sta e si attiene alle predisposizioni fornite giovedì per contenere i contagi. La posizione della società è molto netta: "Niente partite per i nostri giocatori".