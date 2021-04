L'apertura de La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Le 5 giornate di Pioli"

"Le 5 giornate di Pioli". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sul Milan. Rossoneri e zona Champions, il tecnico si gioca tutto dopo nove sconfitte nel 2021: il futuro (anche della panchina) in 450 minuti. Serve il vero Ibrahimovic. Polemiche per il sorriso di Donnarumma a fine partita dopo il 3-0 contro la Lazio.

Juventus - C'è spazio per i bianconeri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Joya al Max". La ricostruzione di Allegri ripartirà da Dybala. Con Ronaldo in bilico. Pirlo sempre più in discussione, senza Champions League sarebbe buco di bilancio per Agnelli. All'orizzonte una nuova svolta con Chiesa e De Ligt uomini chiave.

Inter - Anche i nerazzurri trovano spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con questo titolo: "C'è il fondo per te". Il presidente sbarca per lo scudetto e porta i soldi. Zhang domani arriva a Milano con i 250 milioni degli americani di Bain Capital. E confermerà i big.

Napoli - "Spalletti, De Laurentiis cerca l'accordo per il dopo Gattuso". Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio laterale della prima pagina ai partenopei. Le strategie di mercato del presidente azzurro che cerca di convincere l'ex tecnico dell'Inter a sposare il proprio progetto abbandonando così Gattuso con il quale il rapporto si è incrinato.

Champions League - Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Chelsea meglio del Real. Benzema salva Zidane. PSG-City, roba da ricchi". Nella semifinale di Champions League di andata i Blancos sono riusciti a strappare un pari. Stasera francesi ed inglesi si scontrano in una finale anticipata.

Alex Ferguson - "Volevo Totti allo United". Queste le parole dell'ex tecnico del Manchester United che il quotidiano riporta nel taglio basso della prima pagina. La rivelazione sul capitano storico della Roma che di contro non ha mai voluto lasciare la Capitale diventando una bandiera del club giallorosso.

Diego Armando Maradona - Continuano a non essere chiare le vicende riguardanti la morte del calciatore più forte di tutti i tempi. Il quotidiano gli dedica uno spazio nel taglio basso con il titolo seguente che sintetizza il contenuto della perizia contro i medici: "Maradona poteva essere salvato".