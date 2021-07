L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'Italia: "Desiderio finale"

"Desiderio finale". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sull'Italia. Mancini e la lampada magica anti-Spagna: Insigne, Verratti e Barella dei genietti per Wembley. Il ct punta sul loro talento e inventiva per superare una squadra che è diventata più forte fisicamente. Il napoletano e l'interista hanno anche ritrovato il gol. Emerson giocherà al posto di Spinazzola, poi il nostro segreto è il super centrocampo, aggressività e velocità le nostre armi. Con la Roja c'è una rivalità senza fine: da Indurain-Bugno a Valentino-Marquez. Luis Enrique adesso è rinato dopo la Roma ed è un duro che ha vissuto il dramma.

Inghilterra - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina anche per la squadra di Southgate che sta ben figurando. Questo il titolo che viene usato dal quotidiano: "Kane ora fa paura: 'Chance di una vita'". Il bomber del Tottenham si è definitivamente sbloccato contro l'Ucraina e adesso, tornato sui suoi livelli, fa paura.

Mercato - Nel taglio passo della prima pagina c'è spazio anche per la Serie A con i movimenti dei club. Questo il titolo che viene loro dedicato: "Locatelli, la Juve sale a 40 milioni. Isco, il prezzo cala e il Milan ci crede". Capitolo allenatori: lo Spezia dopo aver perso Italiano è ad un passo da Thiago Motta, mentre la Sampdoria di Ferrero si affiderà a Roberto D'Aversa, ex Parma.