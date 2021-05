L'apertura del Corriere dello Sport: "Allegri senza coppa"

Si parla di Champions League in prima pagina sul Corriere dello Sport, sia della finale che ha visto trionfare il Chelsea che dell'edizione dell'anno prossimo. "Allegri senza coppa", titola il quotidiano romano in apertura, sostenendo che l'UEFA starebbe preparando una stangata per Juventus, Real Madrid e Barcellona: se non faranno marcia indietro saranno sanzionati dalla Disciplinare.

Trionfo Chelsea. "Pep, la notte più amara". A Oporto trionfa il Chelsea, campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia, battendo stavolta i connazionali del Manchester City. Basta una rete di Kai Havertz a Thomas Tuchel per avere la meglio e mandare in estasi i tifosi Blues, accorsi anche al Do Dragao, in Portogallo.

Lo smacco di Donnarumma. "Gigio, l'offerta (scritta) alla Juve". Tra i titoli presenti in prima pagina sul Corriere dello Sport è particolarmente interessato questo riferito chiaramente al possibile matrimonio tra Gianluigi Donnarumma e la Juventus. Ci sarebbe stata, secondo il quotidiano, una mail per proporsi allo stesso ingaggio che percepiva al Milan: 6 milioni.