L'apertura del Corriere dello Sport: "CR7 bellezze". Ronaldo porta il Portogallo agli ottavi

"CR7 bellezze" è il titolo che apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport: una doppietta di Ronaldo ferma la Francia e tiene in vita il Portogallo. L'asso della Juventus sfiderà Lukaku agli ottavi. Benzema altro grande protagonista della sfida di Budapest, manita della Spagna alla Slovacchia. Svezia prima nel suo girone, Lewandowski fa doppietta ma la Polonia torna a casa.

Locatelli - Spazio al futuro del giovane centrocampista azzurro in taglio alto: "Locatelli, prove d'intesa tra Juve e Sassuolo", si legge. Vertice per la mezzala della Nazionale: la strada - si legge - è tracciata. Ancora 10 milioni di differenza tra Inter e Paris Saint-Germain per Hakimi, Lazio in pressing per Brandt, mentre Nico Gonzalez è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina.

Ungheria - "Il signor Rossi sfiora il miracolo", titola invece il quotidiano in taglio centrale. Un'Ungheria eroica fa tremare la Germania, fermata sul 2-2 all'Allianz Arena: adesso i tedeschi sono attesi dalla supersfida contro l'Inghilterra.