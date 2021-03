L'apertura del Corriere dello Sport: "Da grande Milan". Pari d'oro all'Old Trafford

"Da grande Milan", è il titolo d'apertura scelto questa mattina dal Corriere dello Sport. I rossoneri strappano un pari allo United nell'andata degli ottavi di finale di Europa League: Kjaer gela i Red Devils al 92' all'Old Trafford. La squadra di Solskjaer era passata in vantaggio con l'ex Atalanta Diallo, ma il danese ha fissato sull'uno a uno un risultato preziosissimo in ottica ritorno.

Juventus - "Ronaldo via a giugno? Ecco il conto", si legge invece di spalla. I bianconeri - secondo il quotidiano - chiederebbero non meno di ventinove milioni per lasciar partire il portoghese: un'operazione che avrebbe importanti benefici sul bilancio, ma non sul prestigio internazionale.

Roma - In taglio centrale c'è spazio anche per la vittoria convincente dei giallorossi in Europa League: "Roma, che notte: 3-0 allo Shakhtar". Gli uomini di Fonseca piegano gli ucraini con un tre a zero che mette in discesa la strada verso i quarti di finale: segnano Pellegrini, El Shaarawy e Mancini.

Lazio-Torino - In taglio basso il quotidiano torna sulla gara dell'Olimpico, per la quale si attende il verdetto del giudice sportivo (atteso per oggi): "Vi riveliamo - si legge - la memoria difensiva che censura l'operato dell'ASL, contesta la data della quarantena e la sua improvvisa retroattività".