L'apertura del Corriere dello Sport: "Derby a nervi tesi"

E' tempo di Coppa Italia e questa i quarti di finale inizieranno con il derby tra Inter e Milan che ci darà la prima semifinalista e così il Corriere dello Sport titola: "Derby a nervi tesi". Clima rovente a Milano sia sulla sponda nerazzurra dove la tensione dei minuti finali di Udine è ancora alta e mister Conte rischia una lunga squalifica, sia sulla sponda rossonera, dove il 3 a 0 subito dall'Atalanta ha lasciato strascichi.

Napoli-Benitez: contatto - Il momento in casa Napoli non è dei migliori dopo le sconfitte in Supercoppa prima ed a Verona poi. Così sarebbe in bilico la posizione di Rino Gattuso, con il presidente De Laurentiis che avrebbe già contattato Rafa Benitez, appena svincolatosi dal Daljan. Lo spagnolo avrebbe però chiesto altre 48 ore di tempo.

Dzeko-Fonseca, resta il gelo - Non si placa la polemica in casa Roma, con il gelo tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca. Il bosniaco si allena da solo e resta alta la tensione con il tecnico.