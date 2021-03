L'apertura del Corriere dello Sport: "E' la Juve l'anti-Inter"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "E' la Juve l'anti-Inter". La crisi del Milan agevola la scalata della Juventus di Andrea Pirlo: senza Champions ora è il vero rivale dell'Inter per lo scudetto. Ora il rush finale diventa una corsa a due tra nerazzurri e bianconeri, in attesa del recupero di questi ultimi contro il Napoli e considerando lo scontro diretto alla penultima giornata.

Gasp a Madrid: per l'impresa - Questa sera l'Atalanta scenderà in campo a Madrid per provare l'ennesima impresa: battere i blancos in casa loro e accedere ai quarti di finale di Champions. Si parte dallo 0-1 dell'andata ma Gasperini in conferenza dichiara: "Non cambieremo il nostro modo di giocare". Fischio d'inizio alle 21.

CR7 al Real: Zidane apre - Dalla Spagna arrivano voci che infiammano il mercato anche se siamo solo a metà marzo. "Un ritorno di CR7 al Real? Può darsi, ma per ora se lo sta godendo la Juventus", parole di Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid.