L'apertura del Corriere dello Sport: "Eriksen, solo guai"

"Eriksen, solo guai" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Altra grana per l'Inter prima della Roma. Proteste del procuratore del centrocampista danese: "Non mi hanno ancora pagato". E fa ricorso al CONI. Il calciatore è ai ferri corti con Conte. Il club replica: "Rispetteremo gli accordi". Intanto torna Lukaku dall'inizio.

La Serie A - "Un Milan a metà per rialzarsi": stasera torna in campo la formazione rossonera dopo il ko con la Juventus. La squadra di Pioli attesa dal confronto con il Torino. Tanti gli assenti per il Milan. In campo alle 15 il Benevento contro l'Atalanta: "Benevento, esame Gasp". Il Bologna va a Genova contro il Genoa (ore 18).

L'intervista - "Gravina: 'Qui si tratta di salvare il calcio'": intervista esclusiva al presidente della FIGC. Prosegue il numero uno della Federazione: "Cercherò di trattenere Mancini ma non posso competere con le offerte dei club. Mi ricandido a guidare la FIGC con il consenso di tutti. Massima sintonia con Malagò".

Il caso - "Covid, Juve decimata: positivo anche De Ligt". Terzo caso nel giro di pochi giorni per la Juventus. Dopo Cuadrado e Alex Sandro, positivo anche il difensore centrale che salterà la sfida con il Sassuolo. E' l'ottavo giocatore bianconero positivo, da inizio pandemia. Sarà rivoluzione in difesa per Pirlo.