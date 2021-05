L'apertura del Corriere dello Sport: "La svolta Conceiçao"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre stamane in edicola con il titolo: "La svolta Conceiçao". E' il Napoli ad aprire la giostra delle panchine, con un contratto biennale al tecnico portoghese Sergio Conceiçao. Rino Gattuso va verso la panchina della Lazio e Paulo Fonseca diventa la prima scelta della Fiorentina.

CR7: "Grazie per il viaggio" - Messaggio social di Cristiano Ronaldo che spaventa la Juventus: "Ho vinto tutto anche qui, grazie per il viaggio". Un lungo post in cui il portoghese ripercorre i tanti titoli ottenuti sia in Spagna, che in Inghilterra, che in Italia. Con la maglia della Juventus mancavano la Coppa Italia ed il titolo di capocannoniere, puntualmente arrivati.

Italia, Mancini fa la conta - E' iniziato ieri il ritiro in Sardegna della nazionale di Roberto Mancini, con famiglie al seguito. Ora il commissario tecnico deve valutare le condizioni di Marco Verratti, Stefano Sensi e Lorenzo Pellegrini, usciti acciaccati dall'ultimo mese di campionato. Forfait anche di Manuel Lazzari, arrivato nella serata di ieri tramite un comunicato della FIGC: l'esterno della Lazio non si unirà al ritiro azzurro.