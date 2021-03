L'apertura del Corriere dello Sport: "Lo scudetto è servito"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Lo scudetto è servito". L'Inter passa a Torino nel finale con una rete di Lautaro Martinez, mentre il Milan cade in serata contro il Napoli di Gattuso e resta a nove lunghezze di distanza dai nerazzurri. Svolta nella corsa al titolo, con i nerazzurri che ora hanno allungato con forza e sono arrivati all'ottava vittoria consecutiva. Riscatto per la Juventus con una tripletta di CR7: vittoria sul Cagliari e -10 dall'Inter, anche se con la gara con il Napoli da recuperare.

La Roma cade a Parma. Furia Fonseca con il VAR - Al Tardini è il Parma ad imporsi due a zero, con la Roma che perde punti preziosissimi nella corsa alla prossima Champions League. Prima Mihaila e poi Hernani su rigore stendono i giallorossi, con mister Fonseca che protesta proprio per il calcio di rigore assegnato ai crociati: Pellè scappa via in area, Ibanez lo contrasta con forza di spalla ed incrociando la corsa dell'attaccante del Parma. Ma le proteste del tecnico sono anche per un contatto in avvio tra Hernani e Pellegrini nell'area del Parma: anche in questo caso il VAR non è intervenuto.