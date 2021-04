L'apertura del Corriere dello Sport: "Napoli e Lazio da Champions"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola in prima pagina: "Napoli e Lazio da Champions". Gli azzurri stendono il Torino con le reti in apertura di Bakayoko e Osimhen, mentre la Lazio in serata asfalta il Milan con un netto 3 a 0. Napoli e Lazio in piena corsa Champions, con i partenopei ora terzi al pari di Milan e Juventus, mentre i biancocelesti sono a cinque lunghezze ma devono recuperare la gara con il Torino.

Gravina, c'è la norma anti-ribelli - "Escluso chi aderirà a tornei non autorizzati", si legge nella nuova norma varata dal presidente FIGC Gabriele Gravina per arginare la possibile fuga futura di alcuni club.

Minacce shock al figlio di Pirlo - E' arrivata nel pomeriggio di ieri la denuncia social di Nicolò Pirlo, figlio del tecnico della Juventus Andrea. "Devi morire come tuo padre", il testo di uno dei tanti messaggi ricevuti dal diciassettenne.