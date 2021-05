L'apertura del Corriere dello Sport su Gattuso: "Insigne, via con me"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Insigne, via con me". In attesa della decisiva gara di domenica contro l'Hellas Verona, che potrebbe regalare al Napoli l'accesso alla Champions League, il tecnico Rino Gattuso è ormai giunto al capolinea della sua esperienza partenopea: la Fiorentina lo aspetta, ma Gattuso prende tempo. Ed insieme al tecnico potrebbe partire anche Lorenzo Insigne, ancora senza rinnovo di contratto.

Pirlo senza appello. L'ombra di Max e Zizou - Stasera finale di Coppa Italia tra Juventus ed Atalanta, con i bianconeri chiamati a riscattare una stagione deludente, mentre gli orobici alla ricerca del primo trofeo dell'era Gasperini. Ma l'attenzione in casa Juventus è sulla panchina per la prossima stagione: sono infatti ore cruciali per le scelte di Allegri e Zidane.

Simone non salva Pippo: Benevento in Serie B - Immobile sbaglia un rigore, Lazzari prende un palo al 95': finisce 0 a 0 ed è festa per il Torino che si salva matematicamente. Condannato il Benevento, che retrocede in Serie B.