L'apertura del Corriere dello Sport sui club ribelli: "Subito fuori!"

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre così sui 12 club che vorrebbero far partire la Superlega: "Subito fuori!". L'UEFA pare intenzionata a bandire le squadre anche dalle competizioni attualmente in corso, con il Paris Saint Germain che si ritroverebbe in corsa da solo in Champions League. Ceferin: "Pronti ad escludere i ribelli. Agnelli un bugiardo". Lite in Lega di Serie A nel pomeriggio di ieri, anche se Inter, Milan e Juventus ribadiscono la loro volontà a rimanere in Serie A.

L'ira di tifosi e governi: "Fermateli!" - E' montata una serie infinite di polemiche in giro per l'Europa dopo la creazione della Superlega, con tifosi e governi che si sono opposti con fermezza. Gravina: "Progetto dannoso". Il premier Draghi: "Vanno preservati il merito ed i campionati". In Inghilterra la protesta dei tifosi del Liverpool, che davanti allo stadio hanno affisso cartelli con le scritte "Vergogna" e "Oggi è morto il Liverpool".

Fiorentina, notte da paura - Nel trambusto generale del mondo del calcio, questa sera inizia la trentaduesima giornata di Serie A, con l'Hellas Verona che ospita una Fiorentina in crisi. Un risultato negativo per i viola potrebbe riaprire lo spettro della zona rossa, con il Cagliari distante solo cinque punti.