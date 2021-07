L'apertura del Corriere dello Sport sul calendario: "Sarri-Mou alla sesta"

Si è svolto ieri il sorteggio del calendario della prossima stagione di Serie A ed oggi il Corriere dello Sport titola: "Sarri-Mou alla sesta". Il derby di Roma, tra i due tecnici che hanno riportato entusiasmo nelle piazze romane, si terrà alla sesta giornata di campionato, il 26 settembre. Napoli-Juventus in programma alla terza, mentre il 24 ottobre ci sarà Inter-Juventus.

In fila per Dybala, è il suo anno - E' iniziata ieri la stagione della Juventus, con il primo allenamento alla Continassa. Non c'era Cristiano Ronaldo, che si unirà al gruppo il 25 luglio, dopo le fatiche dell'Europeo. E allora tutti in fila per Paulo Dybala: dopo i problemi della passata stagione questo dovrà essere il suo anno.



Zhang lascia la guida di Suning. Allarme debito - Non si placano le voci attorno all'Inter. E' di ieri la notizia che Zhang ha lasciato la guida di Suning e che il club nerazzurro si sia affidato a Rothschild per rifinanziare il rosso da 400 milioni.