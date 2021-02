L'apertura del Corriere dello Sport sul ko in Champions dell'Atalanta: "Cornuti e mazziati"

"Cornuti e mazziati", titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport. Il riferimento è alla sconfitta di ieri dell'Atalanta contro il Real Madrid, la terza delle italiane in Champions League. Protagonista in negativo l'arbitro Stieler: l'espulsione ingiusta di Freuler ha condizionato tutta la partita. Le Merengues passano nel finale con un gol di Mendy. E in taglio centrale c'è spazio anche per le dichiarazioni nel post-gara di Gasperini: "L'ira di Gasp: Certi arbitri devono fare un altro mestiere", si legge.

Napoli - "Assalto Napoli, Gattuso fa scudo", si legge invece di spalla. Azzurri in campo questa sera contro il Granada: l'obiettivo è ribaltare il due a zero dell'andata. Ringhio duro in conferenza stampa: "Massacrate soltanto me". Politano sarà falso nove, Mertens andrà in panchina.

Le altre italiane - I rossoneri sfidano la Stella Rossa al Meazza: "Milan, riposa Ibrahimovic nel derby con Stankovic", titola in taglio basso il quotidiano a tal proposito. "Roma, è l'ora del Faraone. Con il Braga si parte da 2-0": di fianco il quotidiano introduce anche l'impegno dei giallorossi, che sfidano i portoghesi con El Shaarawy dal primo minuto.

Femminile - Sempre in taglio basso c'è spazio per il traguardo storico raggiunto ieri dalla Nazionale Femminile: "Italdonne a valanga: Europeo ok". Le azzurre di Bertolini battono Israele 12-0 e si qualificano per l'edizione finale della competizione, che si disputerà nel 2022.