L'apertura del Corriere dello Sport sull'Inter: "Conte, il gusto di stare lassù"

"Conte, il gusto di stare lassù" scrive il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi, parlando della vittoria dell'Inter in casa della Fiorentina per 2-0. Sorpasso dei nerazzurri, primi per almeno 48 ore, in attesa della sfida di domani del Milan contro il Crotone. A Firenze decidono i gol di Barella nel primo tempo e di Perisic nella ripresa.

Il caso Media company - "Lega spaccata, freddi i fondi. Cosa rischia la Serie A": la Superlega sostenuta da Juve e Inter spaventa gli investitori. Nel frattempo Lotito e De Laurentiis...

Il big match - "Roma, esame Juve. 'Serve ambizione'": grande sfida quest'oggi all'Allianz Stadium alle ore 18. Fonseca a caccia della prima vittoria contro una grande. Dzeko in panchina, Cristante capitano. Pirlo esalta Ronaldo: "Un eroe".

Casa azzurra - "Il Napoli ripiomba nell'incubo Covid": Koulibaly e Ghoulam positivi, nella notte nuovi tamponi a Genova per il club azzurro, impegnato stasera alle 20.45 contro il Genoa. Per Gattuso è sempre più difficile.

Lo scontro - "Lite con Lukaku, interrogato Ibra": Zlatan ascoltato dagli Ispettori federali ieri, a Casa Milan. A giorni toccherà anche al gigante belga dell'Inter.