L'apertura del Corriere dello Sport sull'Italia del Mancio: "Euforia azzurra"

"Euforia azzurra" scrive il Corriere dello Sport in apertura sull'Italia di Roberto Mancini che ieri ha battuto per 4-0 la Repubblica Ceca nell'amichevole giocata al Dall'Ara di Bologna, ultimo test prima dell'Europeo. Gol di Immobile, Barella, Insigne e Berardi. Primi minuti per Raspadori. Grande entusiasmo per la Nazionale azzurra: spettacolo contro i cechi, questa Italia fa sognare. Il Mancio sorride: bel segnale.

Il caso SuperLega - "Agnelli: 'Nessun golpe'". Torna a parlare il presidente della Juventus. Durante la conferenza di addio di Paratici, parla anche della SuperLega: "Sanzioni? Nella UEFA non tutti d'accordo". Mercato Juve: Allegri spinge per Pjanic.

Inter - "Lukaku ascolta Inzaghi: 'Scarpa d'Oro con me'": il nuovo allenatore nerazzurro vuole portare Romelu sul trono dei bomber d'Europa, come con Immobile: tra i due è già feeling.

Lazio - "Sarri, manca solo la firma. Ecco l'offerta di Lotito": ieri l'incontro tra l'agente dell'ex Juve e i vertici biancocelesti è servito a fare il punto sul contratto: pronto un biennale da 3 milioni più bonus.