L'apertura del Corriere dello Sport sulla Lazio trascinata da Luis Alberto: "Un mago al bacio"

vedi letture

Non apre col derby, ma col successo della Lazio di misura contro la Sampdoria. Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio al temporaneo terzo posto dei biancocelesti, soffermandosi sul marcatore della sfida, Luis Alberto. "Un mago al bacio", il titolo che si legge sull'edizione odierna del quotidiano, che ricorda come si tratti della centesima vittoria di Simone Inzaghi in Serie A, a tre giorni dal Bayern Monaco.

Derby totale. "Scontro frontale". E' questo il titolo dedicato al derby tra Milan e Inter, una partita in cui c'è in palio tanto visto che le due squadre sono separate appena da un punto in classifica. E se lo scontro è frontale è perché, com'è accaduto in Coppa Italia, a guidare i rispettivi attacchi ci saranno Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, protagonisti del celebre testa a testa divenuto anche murales.

L'altro big match. Non c'è soltanto il derby in questa domenica di Serie A. Subito dopo toccherà ad Atalanta e Napoli scendere in campo, ore 18, in quello che invece potrebbe essere uno scontro molto importante in ottica quarto posto. "Gasp-Gattuso, è già spareggio per l'Europa", titola il Corriere dello Sport ricordando come a Bergamo arrivi comunque un Napoli in crisi.