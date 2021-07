L'apertura di Metro sull'Italia: "Il giorno della festa"

vedi letture

"Il giorno della festa". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Metro nell'edizione odierna. Ovazioni per gli Azzurri di Roberto Mancini, trionfo nelle strade e al Quirinale. L'elogio da parte del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan che in finale ha neutralizzato due calci di rigore decisivi: "Che parate!".