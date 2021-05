L'apertura di Tuttosport: "3 per la Juve" e "3 punti per il Toro"

Doppio titolo in apertura per l'edizione odierna di Tuttosport che scrive: "3 per la Juve" e "3 punti per il Toro". Il primo fa riferimento al futuro della panchina bianconera, che è sempre più un intrigo. Anche il Real Madrid starebbe pensando a Massimiliano Allegri, e così si libererebbe Zinedine Zidane. Sempre più in bilico Andrea Pirlo: il quarto posto potrebbe non bastare.

"3 punti per il Toro" - Boccata d'ossigeno di vitale importanza per il Torino che ieri sera supera il Parma grazie ad una rete di Vojvoda a metà ripresa. Crociati condannati alla Serie B, mentre i granata prendono tre punti di vantaggio sulla zona rossa, staccando il Benevento e agganciando lo Spezia.

Inter, boom scudetto - La rosa nerazzurra ora vale 200 milioni in più: la vittoria in campionato dà una mano al bilancio e agevola la ricerca del socio per Suning.