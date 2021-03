L'apertura di Tuttosport: "Dea, senza paura"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Dea, senza paura". L'Atalanta scenderà in campo questa sera a Madrid per tentare di ribaltare l' 1 a 0 subito all'andata. Alle 21 il fischio d'inizio della sfida, con mister Gasperini che commenta: "Sarà dura, loro sono favoriti, ma noi ce la giocheremo fino in fondo".

Il Ronaldometro dice Juve - Taglio alto dedicato alla Juventus e a Cristiano Ronaldo, con il quotidiano che prova a stilare le percentuali per il futuro del campione portoghese. Al 75% resterà in bianconero, mentre il restante 25% se lo giocano Real Madrid, Manchester United, Paris Sainr Germain e Sporting Lisbona.

Inter, due facce per lo scudetto - Mister Antonio Conte potrà contare su Eriksen e Sanchez come armi in più per lo sprint finale con vista scudetto. I due nerazzurri si sono completamente ritrovati dopo le incomprensioni di inizio stagione, ed ora possono fare la differenza nello scacchiere tattico nerazzurro.