L'apertura di Tuttosport: "Dybala, bonus scudetto"

L'apertura odierna di Tuttosport è dedicata a Paulo Dybala, con il titolo: "Bonus scudetto". L'argentino è tornato in gruppo e si candida a tornare tra i convocati per Juventus-Inter di Coppa Italia. Scatta il piano di recupero per avere un'importante carta in più nella corsa al primo posto in campionato. Si allarga dunque il mazzo di carte da cui Andrea Pirlo può pescare il jolly.

Ibra, la carica dei 501 - Taglio alto dedicato a Zlatan Ibrahimovic, arrivato a quota 501 reti con le maglie di club, grazie alla doppietta al Crotone. "Deve continuare a giocare e deve continuare a farlo qui", chiosa Stefano Pioli a fine partita.

Torino, Mandragora e Baselli: salvezza di qualità - Il neoacquisto al top per recuperi e passaggi riusciti, mentre Baselli, rientrato dopo l'infortunio al ginocchio, ha dato la svolta qualitativa. Da Bergamo il Toro porta a casa un punto e tanti segnali di speranza.