L'apertura di Tuttosport: "Inter, atto di forza"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "inter, atto di forza". I nerazzurri dominano il derby con una doppietta di Lautaro Martinez e la rete di Romelu Lukaku: ora è davvero fuga per lo scudetto. Super Handanovic con tre miracoli in 52 secondi ad inizio ripresa. E a fine partita arriva la dedica di Antonio Conte a Mauro Bellugi: "E' per te".

Aggrappati a Ronaldo - Taglio alto dedicato alla Juventus, che questa sera scenderà in campo contro il Crotone per chiudere la ventiduesima giornata. Pirlo perde nuovamente Dybala e si affida a CR7 per cancellare la serataccia di Champions a Porto.

Sanabria torna in campo - Arrivano buone notizie per il Torino, che finalmente avrà a disposizione l'acquisto di gennaio Sanabria, negativizzatosi dal Covid: "Non vedevo l'ora", le parole dell'attaccante.