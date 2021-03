L'apertura di Tuttosport: "Italia Mondiale"

vedi letture

"Italia Mondiale". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. La Nazionale di Roberto Mancini questa sera sarà impegnata in Bulgaria nel secondo turno del Gruppo C di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Non solo. Oggi sarà anche il giorno della partenza del campionato del mondo di Formula 1 e del Motomondiale.

Pari per l'Under 21 - Secondo pareggio invece ieri per l'Under 21. La squadra di Nicolato non è andata oltre lo 0-0 nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo di categoria. Non solo, durante il match sono stati espulsi sia Scamacca che Rovella con gli azzurrini che hanno chiuso in nove il match. Questo il titolo in taglio basso: "Under 21: altro pari e due rossi".

Furia CR7 - Incredibile errore arbitrale ieri durante Serbia-Portogallo con il direttore di gara che non ha convalidato un gol a Cristiano Ronaldo nonostante il pallone avesse già varcato la linea di porta provocando l'ira dell'attaccante della Juventus. Questo il titolo: "Furia Ronaldo: 'Non gioco più!'".

Mercato Juve - "Da Felix a Pogba. Juve, c'è la chiave". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dedicato alla formazione bianconera che sta impostando il mercato in vista della prossima stagione. Sono tanti i giocatori sul taccuino di Paratici e Nedved per rinforzare la squadra a disposizione di Andrea Pirlo.