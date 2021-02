L'apertura di Tuttosport: "Juve, Champions Covid"

i bianconeri affrontano domani sera l'andata degli ottavi di Champions League in una città flagellata dal Covid e resteranno così in albergo fino all'inizio del match. L'edizione odierna di Tuttosport titola: "Juve, Champions Covid". Potrebbe recuperare Paulo Dybala, mentre chi non ci sarà di certo è Juan Cuadrado, fermato da una lesione muscolare che lo terrà ai box per una decina di giorni.

Lautaro pronto al rinnovo: 2024 - Taglio laterale per l'attaccante argentino dell'Inter che è passato dal sogno Barcellona della scorsa estate al rinnovo, ormai in dirittura d'arrivo, fino al 2024 con i nerazzurri. Un rinnovo che non vedrà la presenza di clausole rescissorie.

Mandzukic, ora batti un colpo - Giovedì in Europa League Mario Mandzukic avrà un'occasione da titolare ed ora il Milan ha bisogno del suo attaccante croato. In un momento non brillantissimo la squadra rossonera si deve affidare ai suoi uomini di maggiore esperienza, e Mandzukic sa come si fa in Europa.