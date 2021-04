L'apertura di Tuttosport: "Juve, ma la vuoi la Champions?"

vedi letture

Altri due punti lasciati per strada dalla Juventus che a Firenze non vanno oltre l'uno a uno contro i padroni di casa viola, passati in vantaggio con un rigore di Vlahovic. E Tuttosport oggi in edicola titola: "Juve, ma la vuoi la Champions?". Morata rimette le cose in pari in apertura di secondo tempo ma poi la reazione bianconera non porta alla vittoria. Ora Pirlo traballa, ma senza il quarto posto sono in tanti a rischiare.

Scudetto Darmian - E' ormai diventato l'uomo della provvidenza Matteo Darmian. Quando c'è una partita bloccata ci pensa l'esterno a risolvere la situazione e dopo quello al Cagliari anche ieri contro l'Hellas Verona è arrivato un gol da tre punti. Vittoria che avvicina ulteriormente i nerazzurri al titolo, con Conte che dichiara: "Al 95% ci siamo".

Superlega? No, superDea - Continua a volare l'Atalanta, che rifila cinque reti al Bologna ed in attesa della gara di questa sera tra Lazio e Milan si porta momentaneamente in seconda posizione.