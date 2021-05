L'apertura di Tuttosport: "La coppa dei tifosi"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "La coppa dei tifosi". Questa sera alle 21 avrà inizio la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia saranno presenti 4300 tifosi, un primo passo verso la riapertura totale degli stadi. Sarà la sfida dei bomber, Zapata contro Ronaldo.

Toro salvo, ma è tutto da rifare - Lazio e Torino hanno pareggiato ieri sera, con brivido finale per i granata, e così a retrocedere è il Benevento. Torino che si salva ma che ha ben poco da esultare: stagione fallimentare e società da rifondare.



Zhang, ecco i soldi. Conte, avanti Inter - Sono in arrivo i 250 milioni chiesti in prestito dall'Inter e così il presidente Zhang potrà iniziare i colloqui in vista della prossima stagione, a partire dal tecnico Pirlo, che dovrebbe restare sulla panchina nerazzurra.