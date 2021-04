L'apertura di Tuttosport: "Ma non è solo colpa di Pirlo"

"Ma non è solo colpa di Pirlo", titola l'edizione di Tuttosport oggi in edicola. Il tecnico bianconero domani contro il Napoli si gioca la Juventus. La società crede ancora nel progetto, ma già da domani vuole segnali importanti. In casa bianconera rientreranno McKennie, Dybala e Arthur, scontata la gara di "punizione", dopo il caos dei giorni scorsi.

Conte-Lukaku, scudetto Inter e restano - Taglio alto dedicato all'Inter e all'allungo scudetto piazzato sabato. Ora il titolo è più vicino e in caso di trionfo si spalancherebbero le porte per il rinnovo di mister Conte e per la permanenza di Romelu Lukaku.

Covid, positivi anche Cragno e Sirigu - Si allarga il numero di positivi rientrati dalla spedizione con la nazionale azzurra. Ora è il turno di Salvatore Sirigu e Alessio Cragno. I portieri di Torino e Cagliari si vanno così ad aggiungere al già folto gruppo di positivi del cluster azzurro, che dopo le positività di Florenzi e Grifo ha toccato i dieci elementi.