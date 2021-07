L'apertura di Tuttosport: "Mou, sei sempre tu!"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Mou, sei sempre tu". Il nuovo tecnico della Roma si è presentato ieri alla stampa, conquistando subito Roma ed i suoi tifosi: "Non sono venuto qui in vacanza, lavoro duro, ma credo in questo club e nei Friedkin", le sue parole. Nel frattempo si ritrova anche il Milan, con Pioli che a breve potrebbe avere a disposizione anche Olivier Giroud.

Occhio, Ceferin! - Titolo in taglio alto riservato al presidente UEFA Ceferin dopo le tante polemiche relative al rigore che ha portato in finale l'Inghilterra. Sono gli stessi giornali inglesi a definirlo "inventato". E così l'UEFA finisce nel mirino.

Locatelli: Carnevali convoca la Juventus - Taglio laterale per il calciomercato della Juventus, sempre forte su Manuel Locatelli. E l'ad del Sassuolo ammette: "Con i bianconeri abbiamo un appuntamento la prossima settimana".