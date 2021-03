L'apertura di Tuttosport: "Pirlo e Toro, derby per salvarsi"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport apre stamane in prima pagina con il titolo: "Pirlo e Toro, il derby per salvarsi". Dopo il clamoroso ko di ieri contro il Benevento, il tecnico bianconero rischia molto. Il Toro invece perde con la Sampdoria e resta invischiato nella lotta per non retrocedere: il 3 aprile il derby dirà tanto sulla stagione delle due torinesi. Sarà una sfida da brividi.

Inter, scudetto più vicino, ma il Milan non molla - L'Inter ieri non ha giocato, ma ha comunque fatto un passo avanti nella corsa allo scudetto: la sconfitta della Juventus lascia i bianconeri a -10, ma ora con lo stesso numero di gare giocate. Il Milan invece non molla, imponendosi sulla Fiorentina e riportandosi a sole sei lunghezze dai nerazzurri, con una gara in più.

La dea trionfa e torna terza - Nell'anticipo delle 12.30 di ieri, l'Atalanta si è imposta sull'Hellas Verona con un netto due a zero che riporta gli orobici in terza posizione, a pari punti con la Juventus. Malinovsky e Zapata stendono l'Hellas e rilanciano l'Atalanta: per la Champions sarà lotta con il Napoli, vittorioso ieri sera con la Roma.