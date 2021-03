L'apertura di Tuttosport: "Pirlo riaccende Juve-Inter"

"Pirlo riaccende Juve-Inter". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Impegno casalingo questo pomeriggio per i bianconeri che scenderanno in campo contro il Benevento. Obiettivo vincere per cercare di accorciare il divario con l'Inter capolista il cui match ieri sera è stato rinviato a causa dei diversi casi di covid che hanno colpito lo spogliatoio nerazzurro.

Torino a Marassi - "Furore Toro". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dedicato alla formazione granata. La squadra di Davide Nicola scenderà in campo alle 15 contro la Sampdoria al "Ferraris" per cercare punti per staccare la zona bassa della classifica e dare continuità al successo di carattere nel recupero contro il Sassuolo di mercoledì.

Sfida Champions all'Olimpico - Scontro diretto questa sera all'Olimpico. La Roma di Paulo Fonseca ospiterà il Napoli di Gennaro Gattuso nel match che chiuderà la giornata di campionato. Sfida che può valere un posto nella prossima Champions League fra due squadre appaiate nel punteggio. Questo il titolo del quotidiano: "Roma e Napoli: spareggio".

Ibra contro Ribery - "Ribery e Ibra: la storia". Sfida nella sfida questa sera al "Franchi". Alle 18 la Fiorentina ospiterà il Milan per cercare di conquistare punti importanti per la salvezza. Di fronte ci saranno i rossoneri che vorranno riscattare l'eliminazione dall'Europa League per mano del Manchester United e cercheranno punti per accorciare il divario sull'Inter capolista.