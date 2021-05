L'apertura di Tuttosport: "SOS Juve" e "Salerno, festA!"

L'edizione odierna di Tuttosport apre con il titolo: "SOS Juve": Sono giorni concitati in casa Juventus: prima la sconfitta con il Milan che compromette la corsa Champions, e di conseguenza ai milioni che entrerebbero nelle casse bianconere, poi Gravina che minaccia l'esclusione dalla Serie A in caso di mancato abbandono della Superlega. In mezzo troviamo la situazione relativa ad Andrea Pirlo, che ieri però è stato confermato fino al termine della stagione.

Lewandowski: "Che bello segnare più di CR7" - Intervista del quotidiano all'attaccante del Bayern Monaco, che parla così: "Che bello segnare più di Cristiano Ronaldo, la Scarpa d'Oro è un orgoglio. E lo scudetto dell'Inter è meritato".

Salerno, FestA: ora Lotito vende - Dopo 22 anni di assenza la Salernitana torna in Serie A e per le vie di Salerno si scatenano festeggiamenti e caroselli. Ora il patron Lotito dovrà vendere: non può infatti tenere due formazioni, Lazio e Salernitana, nella massima serie.