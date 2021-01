L'apertura di Tuttosport: "Stasera Inter-Juve. Guai a chi perde!"

vedi letture

E' la notte di Inter-Juventus. Questa sera a San Siro si disputerà il derby d'Italia fra i nerazzurri di Antonio Conte e i bianconeri di Andrea Pirlo. Una sfida delicata che certamente ci dirà di più sui cammini in campionato di entrambe le squadre e sulle ambizioni di classifica. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Stasera Inter-Juve. Guai a chi perde!".

Flop Toro - "Cairo e Giampaolo. Il Toro è un fallimento". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dedicato al Torino. I granata di Marco Gimpaolo, in superiorità numerica per tutto il match, hanno raccolto soltanto uno 0-0 in casa contro lo Spezia con il tecnico che sarebbe a serio rischio esonero.

Rinnovi in casa Milan - Tengono banco in casa Milan i rinnovi di contratto di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. I due potrebbero presto prolungare la propria esperienza in rossonero. Questo il titolo dedicato proprio ai due giocatori di Stefano Pioli del quotidiano: "Calha e Gigio, c'è aria di rinnovo".