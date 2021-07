L'apertura di Tuttosport su Dybala: "Joya Juve"

vedi letture

"Joya Juve", scrive Tuttosport in apertura di prima pagina. Dybala subito protagonista con Allegri nel primo giorno di ritiro alla Continassa, aspettando gli azzurri campioni d'Europa. E su Cristiano Ronaldo, Nedved è lapidario: "Arriva, arriva".

Copa Maradona ok - Taglio laterale dedicato a quella che dovrebbe essere la Copa Maradona. Italia, campione d'Europa, e Argentina, campione del Sudamerica, si sfideranno nel nome di Diego Armando Maradona. E dove se non a Napoli?

La nuova A - Napoli-Juve già alla terza. E' stato stilato ieri il calendario della nuova Serie A, per la prima volta con gironi di andata e ritorno non simmetrici. Alla prima la Juventus fa visita all'Udinese, mentre l'Inter ospita il Genoa ed il Milan va in casa della Sampdoria.